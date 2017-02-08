6 февраля педагоги, воспитанники и родители РООМиДИ «Планета Добра» РТ посетили «Музей славы» Елабужского отдела внутренних дел. Экскурсию по ОВД и музею провели активисты Совета ветеранов ЕОВД Галина Волкова, Михаил Красильников и Эрнест Сафронов.

Ребята были удивлены таким количествам интересных экспонатов, которых более 600, некоторые даже примерили на себя. Познавательные истории создания Елабужской милиции, ее герои, люди, благодаря которым на протяжении 100 лет строилась и процветала правоохранительная система нашего города и района, и конечно о героях дня сегодняшнего - услышали ребята из рассказа Эрнста Андреевича. Более полутора часов длилась экскурсия, но ребята ничуть не утомились. Не зря из более чем 50 музеев МВД Татарстана, наш Елабужский - занимает 2 место.

В благодарность активисты «Планеты Добра» написали очень добрый отзыв и пригласили ветеранов в гости, на встречу «В кругу друзей», посвященную Дню вывода войск из Афганистана.

Источник: Отдел МВД России по Елабужскому району