В рамках ежегодной акции, проводимой Министерством внутренних дел, елабужские полицейские 23 декабря в роли сказочных новогодних героев пришли в гости и поздравили 14 мальчиков и девочек. В костюм Деда Мороза нарядился лейтенант полиции Максим Астафьев, а в Снегурочку перевоплотилась лейтенант полиции Альбина Гайнетдинова.

Оба они сотрудники по делам несовершеннолетних и с проблемами семей, где воспитываются эти ребятишки, знают из личного опыта. И проводимая в дни Новогодних праздников акция «Полицейский Дед Мороз» - эта прекрасная возможность хоть на мгновение внести в жизнь этих детей чуточку добра и волшебства.

Уже по старой доброй традиции, так как эта акция ежегодная, сотрудники полиции подготовили для детей игрушки, учтя их возраст, а также предпочтения. Встреча детей со сказочными персонажами, как принято, начиналась с просьбы прочесть какое-либо стихотворение или спеть песенку, а уже в награду ребенок получал и сладкий подарок, и игрушку.

Хотелось бы отметить прекрасный дебют инспектора ПДН Максима Астафьева в роли сказочного персонажа, который с душой окунулся в роль Деда Мороза, даря всем детям незабываемые впечатления, в том числе и тем, которых случайно встречал на улице.

Источник: Отдел МВД России по Елабужскому району