23 марта в 15 часов в Выставочном центре Елабужского государственного музея-заповедника состоится открытие выставки произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Узоры Навруз». Выставка посвящена весеннему празднику Навруз, символизирующему наступление нового года по солнечному календарю и олицетворяющему пробуждение природы, единство человека и окружающего его мира. Ведь именно с приходом весны связаны наши особые надежды на перемены к лучшему, ожидания радости и счастья.

Работы мастеров из Татарстана и Санкт-Петербурга дают представление о многообразии течений искусства, в них в полной мере отражены природный талант и художественный вкус авторов – членов Союза художников и Палаты ремесел Татарстана и России.

Стоит обратить внимание на разнообразие материалов и работ, выполненных как в традиционном стиле, так и с помощью современной технологии сложных орнаментов и элементов, в сочетании с драгоценными металлами и камнями. В экспозиции представлены живопись, ювелирные украшения из серебра, кожи, полудрагоценных камней, расшитые женские головные уборы и стилизованные аксессуары, куклы ручной работы, вышивка на коже, расписная посуда. Особый интерес вызовут предметы декоративно-прикладного искусства в национальном стиле, среди которых есть гарнитур для женщин, украшенный кристаллами Сваровски.

