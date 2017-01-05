Многие СМИ, в том числе и федеральные, продолжают сообщать о том, что с 1 января 2017 года вступили в силу новые правила перевозки детей на автомобилях. В ГИБДД опровергли эту информацию - поправки еще не подписаны.

В МВД летом 2016 года предложили изменить правила перевозки детей. В частности, детей старше 7 лет на заднем сиденье автомобиля предлагалось разрешить перевозить не только в автокресле, но и с использованием штатных ремней безопасности. "Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности" - так звучит новая формулировка в проекте документа. При этом, для перевозки ребенка на переднем сиденье автомобиля по-прежнему нужно будет использовать автокресло.

Кроме того, для перевозки детей младше 7 лет предлагалось оставить единственный законный способ - автокресло. Речь идет об исключении из ПДД формулировки "иные средства", которая сейчас позволяют пристегивать детей устройствами типа "ФЭСТ" и т.д.

Проект нового документа также содержит пункт, запрещающий перевозку детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

А за оставленного без присмотра в машине ребенка младше 7 лет предлагалось ввести административный штраф в размере 500 рублей.

При этом, этот законопроект, размещенный на Федеральном портале нормативно-правовых актов еще 22 июня 2016 года, до сих не был рассмотрен Госдумой и не подписан правительством.

"Никакой информации о том, что он вступил в силу и когда это случится, у нас нет. Если правила перевозки детей изменятся, мы обязательно проинформируем об этом, чтобы не было недоразумений" - подтвердили Avtospravochnaya.com информацию в ГИБДД Татарстана. Ранее планировалось, что поправки примут с 1 января 2017 года. Однако, этого так и не произошло. Именно поэтому, все, что сейчас пишут об изменениях правил перевозки детей с 1 января 2017 года, не подписано и не вступило в силу.

Ранее мы писали, что с 1 января 2017 года будут запрещены перевозки детей автобусами старше 10 лет, однако эта инициатива была перенесена в конце декабря и теперь вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Именно поэтому, с 1 января 2017 года никаких изменений в правила перевозки детей не появилось.