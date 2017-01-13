Ярмарку — начинаем, гостей приглашаем!
Завтра, 14 января на территории старого рынка по ул. М.Горького пройдет сельскохозяйственная ярмарка, ярким украшением которой станет зажигательная концертная программа, подготовленная силами МКУ "Управление культуры Исполнительного комитета ЕМР", МБУ "Централизованной клубной системой ЕМР", ДК "Колос". Покупатели смогут не только закупиться молочной продукцией, овощами, продукцией пчеловодства, мясом птицы и кролика, домашними яйцами, но и насладиться веселой музыкой, русскими народными ярмарочными песнями и танцами.
Торговые ряды будут работать с 8 до 12 часов.