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В Елабужском музее-заповеднике открываются две новые выставки

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12 января в 14.00 в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника состоится торжественное открытие сразу двух выставок.

Первая – «Аленький цветочек» – это совместный проект Елабужского государственного музея-заповедника и Оренбургского областного музея изобразительных искусств, посвященный 225-летию со дня рождения писателя С.Т. Аксакова. Экспозиция состоит из двух разделов: детских рисунков учеников школы села Петровское Саракташского района и картин наивных (не имеющих художественного образования, но щедро одаренных талантом) художников.

Представленные работы отражают всю глубину творчества Аксакова. А название выставки – символ непременной победы добра над злом, всепобеждающей силы любви, высокой ответственности человека, всего того, что несет в себе творчество вдохновенного певца природы Оренбургского края, история его жизни и его семьи. Да и сама атмосфера сказки, её ласковая «русскость» пробуждает добрые, светлые чувства.

Наивные художники с их искренностью, душевной отзывчивостью нашли в творчестве великого русского писателя неиссякаемый источник вдохновения. Невозможно оторваться от волшебных, таинственно мерцающих картин Л. Нестеровой, торжественно-строгих работ Б. Жукова, простых и величаво-мудрых полотен В. Трубина, пронизанных тончайшим лиризмом пейзажей П. Ханина, празднично-ярких, нарядных иллюстраций В. Зоренко…

Еще одна экспозиция представит зрителю работы египетского художника, участника арт-проекта «Елабужская триеннале экслибриса» 2015 года Мохамеда Закария Солтана (г. Каир).

Мохамед Солтан – участник арт-проекта «Елабужская триеннале экслибриса» 2015 года, художник-график, бакалавр изобразительных искусств, участник более 40 выставок в Египте и порядка 50 международных художественных проектов. Получил награду «Почётное признание» на международной выставке современного минипринта в Болгарии. Работы художника находятся в частных и музейных коллекциях Египта, Китая, Италии, США и других стран.

На выставке «Электронный фараон» представлены цифровые гравюры Мохамеда Солтана из серии «Произведения искусства», 30 из них ранее демонстрировались в трёх странах: Румынии, Сербии и Аргентине. Ещё 10 работ – совершенно новые, и впервые экспонируются в Выставочном зале ЕГМЗ.

В своих гравюрах художник попытался отобразить символы времён фараонов и представить их сквозь призму современных компьютерных технологий. Одни произведения выполнены в традиционной технике рисования, а другие – полностью «CGD-гравюры» (профессиональная цифровая имитация живописной техники). И хотя работы созданы с использованием электронных средств, каждая создана так, что складывается впечатление, будто это обычная картина: можно даже разглядеть отдельные «мазки» и штрихи краски.

Адрес: ул. Казанская, 24

Тел.: 8(85557)7-89-38.

Источник: Пресс-служба Елабужского государственного музея-заповедника

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