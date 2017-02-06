С 7 февраля в Выставочном зале Елабужского государственного музея–заповедника начнёт работу удивительная выставка — «Куклы мира». Она откроет посетителям яркий мир кукол разных народов, представив 278 экспонатов из более чем 100 стран.

Кукла занимает особое место в истории человечества. Она появилась в незапамятные времена и всегда сопровождала человека, по образу и подобию которого и была сделана. Причём образ этот не только реалистический или весьма условный, но даже гротескный.

Выставка «Куклы мира» поражает не только разнообразием видов игрушек, но и их назначением. Здесь можно узнать, например, для чего существуют куклы-перевёртыши и зачем кукле-десятиручке столько конечностей. В экспозиции также представлены изящные японские фарфоровые куклы и древние антропоморфные фигурки, которые изображают различные божества или выступали когда-то в роли искупительной жертвы, «ловушки» для злых духов, оберега или талисмана. Еще один раздел — куклы мистерий и театральные куклы. Их история позволяет увидеть всё многообразие ролевых функций этих игрушек.

И всё же в первую очередь, кукла ассоциируется с игрушкой, поэтому выставка будет интересна как детям, так и взрослым. Приходите, и вы окунётесь в необыкновенный мир, откроете для себя удивительную вселенную, полную тайн и загадок, часть из которых не разгадана и по сей день.

Мы ждём Вас в Выставочном зале ЕГМЗ.

Адрес: г. Елабуга, ул. Казанская, 24

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Источник: пресс-служба ЕГМЗ