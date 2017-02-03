Завтра, 4 февраля на лыжероллерной трассе Танаевского леса состоятся соревнования по лыжным гонкам. Они проходят в рамках спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений Елабужского района и посвящены годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорту исполкома города, заявки на участие в соревнованиях подали 17 команд, в которых задействованы 80 человек.

Гонка стартует в 10 часов, женщины пройдут 1 км, мужчины – 3 км.

Всего в рамках городской спартакиады соревнования пройдут по 9 видам спорта. Итог командному зачету подведут в конце года.