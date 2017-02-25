Елабуга масленица 2017. План мероприятий
Приглашаем 26 февраля 2017 елабужан и гостей города окунуться в атмосферу народных обычаев и отпраздновать вместе с нами традиционную Широкую Масленицу!
10:00. Площадь Ленина
- Праздничная торговля;
- Детские аттракционы, карусели, батуты;
- Катание на санях;
- Угощение блинами.
11:00. Площадь Ленина
- Концертная программа с участием самодеятельных исполнителей фольклорных коллективов;
- Муниципальный конкурс "Масленичная барышня";
- Театральное представление "Масленичная карусель";
- Сжигание чучела.
15:00. Пионерский парк
- Молодежная масленица;
- Интерактивная программа;
- Игры, конкурсы, розыгрыши и призы.
Добро пожаловать!