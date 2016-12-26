Типичная Елабуга. Афиша Новогодних мероприятий г. Елабуга 2017

Афиша Новогодних мероприятий г. Елабуга 2017
26 декабря - «Поле Чудес» ул. Болгар, 4, и 4-микр.
Время проведения: 18.00
Открытие Новогодней Елки
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30 декабря - Площадь Ленина.
Время проведения:
18.00 Театрализованное представление для детей, игровая программа
19.00 Новогодние площадки возле праздничной елки.
21.00 Файер-шоу
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31 декабря - Площадь Ленина.
Время проведения:
С 18.00 Общегородское Новогоднее мероприятие
18.00-20.00 - Парад Деда Мороза
- Игровая площадка «Забавы матушки Зимы»
- Резиденция Деда Мороза
- Катание на лошадях
- Уличные катки
- Фотографирование с Дедом Морозом и Снегурочкой
19.00 Награждение победителей конкурса
«Лучшее новогоднее оформление на территории ТОС»
19.30 Выступление победительниц VII муниципального конкурса
«Снегурочка Прикамья»
20.00 Торжественное открытие праздника
21.00 Новогодний фейерверк
21.00 02.00 Зажигательная новогодняя дискотека, розыгрыш лотереи
ГДК - Новогодняя дискотека. Время проведения: 01.00-03.00
1 января «Зима – пора чудес»
2 января «Один раз в год»
3 января «Веселые игры»
4 января «Новогодний концерт» с участием татарских коллективов
5 января «Снежные забавы»
6 января Развлекательная программа
7 января «Рождественские посиделки»
8 января «В гостях у сказки»
9 января «Елмай бэхет яна елда!»
10 января «В гости к Дедушке Морозу»
13 января Новый год по «Старому» стилю